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это – ФИТОТАЛ!

Ферментированный напиток для тех, кто ценит здоровье. Эффективно регулирует рост и развитие полезной микрофлоры, балансирует ее состав. Ведь бактерии живут с нами бок о бок, продуцируя множество активных соединений, без которых сохранить здоровье невозможно. Но все чаще приходится встречаться с проявлениями дисбиоза, когда различными повреждающими факторами угнетается полезная микрофлора, а ее место занимает условно-патогенная и патогенная. А значит, такой микробный пейзаж нарушает и состав продуцируемых ими веществ – уменьшается полезная их составляющая и возрастает токсическая и повреждающая. Это приводит к многочисленным нарушениям в организме. Но выход есть – мы можем позаботиться о своей микробиоте!